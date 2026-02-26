Close Banner Apps JPNN.com
Harga Emas, UBS-Galeri24 Turun Pagi Ini

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:40 WIB
Update harga emas hari ini Kamis 26 Februari 2026. Ilustrasi Foto: ANTARA/REUTERS/Leonhard Foeger/am

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas di Pegadaian hari ini Kamis 26 Februari 2026 turun.

Laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, Kamis pukul 07.24 WIB, menunjukkan harga emas UBS di angka Rp 3.082.000 dan Galeri24 Rp3.057.000 per gram.

Angka tersebut turun dari yang tertera di laman Sahabat Pegadaian kemarin pagi, dengan UBS di Rp 3,099 juta per gram dan Galeri24 di Rp 3,085 juta per gram

Harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Adapun emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini Kamis 26 Februari 2026 turun. Berikut daftarnya

