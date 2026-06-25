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JPNN.com - Ekonomi - Industri

Harga Gas Industri Naik, Menteri ESDM dan PGN Gelar Rapat Darurat Evaluasi HGBT

Kamis, 25 Juni 2026 – 19:28 WIB
Harga Gas Industri Naik, Menteri ESDM dan PGN Gelar Rapat Darurat Evaluasi HGBT - JPNN.COM
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6/2026). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

jpnn.com, TUBAN - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko guna mengevaluasi kenaikan harga gas industri.

“Pak Arief, habis ini ikut saya. Kita bahas tentang gas untuk industri,” kata Bahlil saat meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri telah menuai perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia mengajak PGN untuk membahas lebih lanjut ihwal Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

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“Tadi Pak Presiden telepon saya di jalan soal ini,” ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan harga gas industri untuk kawasan Jawa Timur masih baik-baik saja. Sedangkan, harga gas industri untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Bekasi, serta Jakarta mengalami kenaikan.

Adapun yang menyebabkan kenaikan harga gas industri di sejumlah kawasan tersebut adalah menurunnya lifting gas di kawasan tersebut, yang berpengaruh kepada penyaluran gas pipa.

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“Terpaksa kami pakai LNG. Sehingga, harganya memang agak naik. Nah, ini yang kita harus cari jalan tengah untuk mendorong ke sana,” kata Bahlil.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6), mengatakan dewan siap melakukan mitigasi terkait laporan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, akibat kenaikan harga gas industri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memanggil Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Arief Setiawan Handoko guna mengevaluasi kenaikan harga gas industri.

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TAGS   harga gas industri  harga gas industri naik  Menteri Esdm  PGN 
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