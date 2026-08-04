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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Harga Kompetitif dan Fitur Melimpah, Kia Seltos Pede Bermain dengan Honda HR-V dkk

Selasa, 04 Agustus 2026 – 10:39 WIB
Harga Kompetitif dan Fitur Melimpah, Kia Seltos Pede Bermain dengan Honda HR-V dkk - JPNN.COM
All new Kia Seltos di GIIAS 2026. Foto: kia

jpnn.com, TANGERANG - Kia meramaikan persaingan SUV kompak lewat peluncuran New Kia Seltos di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Dibanderol mulai harga Rp 359 jutaan on the road Jakarta, SUV asal Korsel itu datang dengan modal desain baru, fitur melimpah, dan teknologi keselamatan yang siap menantang para pemain mapan seperti Honda HR-V dan Hyundai Creta.

Di tengah persaingan yang makin sengit, Kia tampak percaya diri.

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Bukan tanpa alasan, Seltos terbaru membawa penyegaran menyeluruh, mulai dari tampilan luar hingga teknologi di dalam kabin.

Dari sisi desain, SUV mengusung wajah baru berkat bahasa desain Digital Tiger Face yang dipadukan lampu Star Map Signature LED.

Tampilan tersebut membuat Seltos terlihat lebih modern dan berkarakter.

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Dimensinya juga cukup kompetitif dengan panjang 4.460 mm dan wheelbase 2.690 mm.

Angka itu memberi keuntungan berupa kabin yang terasa lega, terutama untuk penumpang di baris kedua.

Dibanderol mulai harga Rp 359 jutaan OTR Jakarta, all new Kia Seltos datang dengan modal desain dan teknologi anyar untuk menantang Honda HR-V dan Hyundai Creta

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TAGS   KIA  Spesifikasi Kia Seltos  KIA Seltos 2026  Harga Kia Seltos  Honda HR-V  otomotif  kia giias 2026  GIIAS 2026 
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