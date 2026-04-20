Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Harga LPG 12 Kg Naik, Bahlil: Menyesuaikan Harga Pasar, Begitu Bos

Senin, 20 April 2026 – 15:48 WIB
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pernyataan terkait kenaikan harga LPG nonsubsidi oleh Pertamina, yang semula Rp192 ribu menjadi Rp228 per tabung.

Bahlil menjelaskan kenaikan harga LPG 12 Kg sebesar 18,75 persen tersebut dipengaruhi harga minyak dunia yang menjulang, akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah.

Dia menyatakan pemerintah tidak berkuasa penuh terhadap aturan harga LPG nonsubsidi yang umumnya dipakai industri atau komersial.

"Jadi, itu memang tidak kami atur harganya. Dia menyesuaikan dengan harga pasar, begitu bos," kata Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/4).

Bahlil memaparkan fluktuasi harga tersebut hal pasti terjadi, karena adanya mekanisme dasar perhitungan pasar internasional.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menjelaskan bahwa terdapat formulasi yang menjadi acuan tetap dalam penentuan harga LPG.

Harga LPG akan naik dan turun bergantung pada kondisi pasar global.

"Jadi, kan ada formulasinya. Itu, kan pakai harga Saudi Aramco. Jadi, kalau harga dunia turun, dia pasti turun juga. Kalau harga dunia naik, naik," ujarnya. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   LPG nonsubsidi  LPG 12 Kg  Bahlil Lahadalia  Harga Minyak Dunia 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp