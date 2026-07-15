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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Harga LPG Bright Gas Alami Penurunan per 14 Juli 2026 jadi Sebegini

Rabu, 15 Juli 2026 – 11:45 WIB
Harga LPG Bright Gas Alami Penurunan per 14 Juli 2026 jadi Sebegini - JPNN.COM
Petugas SPBU mengecek tabung Bright Gas sebelum didistribusikan ke berbagai modern outlet di Sulawesi.Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga produk LPG nonsubsidi merek Bright Gas, yang berlaku efektif mulai 14 Juli 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga ini merupakan bagian dari evaluasi berkala perusahaan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan mekanisme yang berlaku.

Menurut dia, penyesuaian harga Bright Gas ini juga untuk menghadirkan produk LPG nonsubsidi yang kompetitif bagi masyarakat.

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"Penyesuaian harga Bright Gas dilakukan melalui evaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi kondisi pasar, serta tetap mengacu pada mekanisme yang berlaku," ujar Kitty.

Melalui evaluasi tersebut, tambahnya, harga Bright Gas mengalami penurunan sebagai berikut:

-Bright Gas 12 kg dari Rp228.000/tabung menjadi Rp220.000/tabung atau turun Rp8.000/tabung.

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-Bright Gas 5,5 kg dari Rp107.000/tabung menjadi Rp103.000/tabung atau turun Rp4.000/tabung.

Kitty mengatakan harga baru itu merupakan harga jual di tingkat agen Bright Gas di wilayah Pulau Jawa mulai 14 Juli 2026.

Pertamina Patra Niaga memutuskan menurunkan harga LPG Bright Gas mulai 14 Juli 2026.

Sumber Antara

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TAGS   gas elpiji  lpg bright gas  LPG nonsubsidi  Pertamina Patra Niaga  
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