Harga Mahal Manuver Bezzecchi: Marquez Cedera, Hukuman Berat Menanti di Australia

Kamis, 16 Oktober 2025 – 14:23 WIB

jpnn.com - FIM MotoGP Stewards akhirnya menjatuhkan sanksi kepada pembalap Aprilia Marco Bezzecchi atas insiden yang melibatkan Marc Marquez di MotoGP Indonesia 2025.

Hukuman tersebut akan berlaku pada seri MotoGP Australia 2025 di Sirkuit Phillip Island, akhir pekan ini.

FIM Jatuhkan Hukuman kepada Bezzecchi

FIM MotoGP Stewards memutuskan bahwa Bezzecchi terbukti melakukan tindakan berkendara yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan kecelakaan pada lap pertama di Mandalika.

"Anda berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap (Marc Marquez)."

"Ini melanggar instruksi khusus yang telah diberikan kepada seluruh pembalap dan tim," tulis FIM MotoGP Stewards dalam pernyataan resminya.

Atas pelanggaran tersebut, Bezzecchi dijatuhi double long lap penalty yang wajib dijalani pada balapan utama MotoGP Australia Minggu (19/10/2025) mendatang.

Ini menjadi pelanggaran kedua Bezzecchi sepanjang 2025, sehingga hukuman digandakan sesuai regulasi pasal 1.21.2 Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM.

Insiden Mandalika

Insiden di Sirkuit Mandalika terjadi ketika Bezzecchi mencoba menyalip dari sisi dalam tikungan tajam pada lap pertama.