JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Harga Melonjak, Industri & Pedagang Daging Bingung dengan Kebijakan Pemerintah

Kamis, 12 Februari 2026 – 16:49 WIB
Pedagang daging sapi. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga daging sapi di pasar bergerak naik menjelang Ramadan. Kenaikan terjadi justru setelah pedagang menghentikan aksi mogok selama tiga hari pada akhir Januari.

Pada saat yang sama, harga daging kerbau sebagai stabilisator harga, malah jauh di atas harga acuan pembelian (HAP) konsumen Rp80.000/kg dan sudah masuk dalam kategori intervensi pasar karena sudah 20 persen lebih dari HAP.

Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar, harga daging sapi rata-rata dijual Rp140.000/kg. “Harga memang naik sejak kami usai mogok dagang. Jika sebelumnya saya masih jual Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp140.000/kg,” ujar Ahmad, pedagang daging di Pasar Cibubur, Rabu (11/2)

Hal yang sama juga diakui oleh Jujun, pedagang daging di Pasar Cijantung. Menurutnya, harga daging, apakah sengkel, daging kelapa (knuckle) atau potongan paha belakang, harganya sama, yakni Rp140.000/kg.

Dia mengaku harga kemungkinan akan terus bergerak naik sampai Ramadhan dan Idulfitri.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Rabu (11/2), harga daging sapi memang sudah masuk rentang tertinggi HAP, di mana sesuai Perbadan No. 12/2024 untuk daging sapi segar (chilled) paha depan dan paha belakang masing-masing Rp130.000/kg dan Rp140.000/kg.

Naiknya harga daging sapi juga diakui Ketua Umum perkumpulan Bakso Wonogiri Mendunia, Maryanto. “Pasokan aman, tapi memang harga sudah naik Rp5.000/kg dibandingkan sebelum aksi mogok. Harga sebelum mogok Rp130.000/kg, sekarang sudah Rp135.000/kg,” paparnya.

Kondisi yang mengkhawatirkan justru harga daging kerbau. Komoditas yang sengaja dibuka impornya oleh pemerintah dan dimaksudkan sebagai stabilisator harga daging agar terjangkau masyarakat, justru sudah jauh di atas HAP.

Para pelaku industri dan pedagang bingung dengan kebijakan pemerintah soal impor dan pasokan daging sapi.

