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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Harga Minyak Dunia Menggila, Singapura Kucurkan Rp 9,8 T untuk Ringankan Beban Warga

Kamis, 30 Juli 2026 – 16:01 WIB
Harga Minyak Dunia Menggila, Singapura Kucurkan Rp 9,8 T untuk Ringankan Beban Warga - JPNN.COM
Patung Merlion dengan latar belakang Marina Bay Sands Singapura. Foto: Joyce Fang/The Straits Times

jpnn.com, SINGAPURA - Pemerintah Singapura akan mengalokasikan tambahan dana sebesar 900 juta dolar Singapura (Rp9,8 triliun) untuk membantu rumah tangga dan masyarakat menghadapi dampak melonjaknya harga minyak, menurut media setempat, Rabu (29/7).

Pada April lalu, Pemerintah Singapura sudah mengalokasikan 778 juta dolar AS (Rp14 triliun) untuk mendukung masyarakat, rumah tangga, dan dunia usaha di tengah kenaikan harga. Pada saat yang sama, rumah tangga dan dunia usaha juga diimbau untuk menghemat pemakaian energi.

Bantuan keuangan terbaru itu didistribusikan melalui voucher senilai 300 dolar Singapura (Rp4,2 juta) untuk setiap rumah tangga serta diskon tambahan untuk tagihan biaya layanan komunal mulai Oktober 2026 hingga Januari 2027, menurut laporan The Straits Times.

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Sementara itu, usaha kecil dan menengah yang mempekerjakan warga setempat akan menerima bantuan sekurangnya 500 hingga 1.200 dolar Singapura (Rp7-16 juta) untuk para pemilik lapak yang menyewa tempat di pusat kaki lima dan pasar-pasar.

Laporan tersebut menyebut Pemerintah Singapura memperkirakan harga energi di tingkat global masih akan tinggi ke depannya, sehingga harga bensin dan diesel, listrik, dan produk-produk retail masih akan tinggi pula.

Menyusul eskalasi konflik di Iran, harga minyak global melonjak karena gangguan pasokan di Selat Hormuz yang merupakan jalur kunci untuk seperlima ekspor minyak global. Meskipun penghentian total ekspor minyak berhasil dicegah, pasar dunia masih sangat tidak stabil. (ant/dil/jpnn)

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Bantuan keuangan dari Pemerintah Singapura itu didistribusikan melalui voucher untuk setiap rumah tangga

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

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TAGS   Singapura  bantuan pemerintah  Harga Minyak Dunia  bantuan keuangan 
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