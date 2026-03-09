Harga Minyak Dunia Sentuh USD 113 per Barel, Menkeu Purbaya Pantau Situasi Sebulan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah menyentuh angka USD 113 per barel pada Senin, (9/3) pagi.

Meskipun terjadi lonjakan harga harian cukup tajam, pemerintah disebut masih melakukan pemantauan, sebelum melakukan penyesuaian kebijakan fiskal.

Menkeu menegaskan lonjakan harga sesaat tersebut belum dapat dijadikan tolok ukur tunggal dalam penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut dikarenakan perhitungan fiskal pemerintah tetap merujuk pada proyeksi rata-rata harga dalam setahun penuh.

Terkait gejolak pasar energi global, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Fokus utama saat ini memastikan instrumen anggaran negara mampu meredam dampak kenaikan harga global, agar tidak langsung membebani masyarakat.

"Kan, baru satu hari. Hitungan kita kan status tahun penuh. Rata-rata setahun berapa? Kalau rata-rata setahun 100 berarti kan naik terus ke atas. Ya, kita lihat kondisi APBN kita seperti apa, yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin," ujar Menkeu di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Namun, Purbaya menyatakan pemerintah mulai mempertimbangkan untuk mempercepat periode evaluasi anggaran, guna mengantisipasi perubahan keadaan yang sangat dinamis.