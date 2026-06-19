Harga Minyak Dunia Turun, Legislator PDIP Minta BBM Segera Disesuaikan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) menyusul turunnya harga minyak dunia hingga sekitar empat persen dalam perdagangan pada Senin (15/6). Menurutnya, masyarakat berhak merasakan manfaat langsung dari membaiknya kondisi pasar energi global.

“Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan,” kata Mufti Anam kepada wartawan di Jakarta, Kamis (18/6).

Pernyataan itu disampaikan Mufti Anam menanggapi kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, setelah harga minyak dunia mengalami pelemahan seiring meredanya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Anam, selama ini masyarakat selalu diminta memahami kebijakan pemerintah ketika harga BBM mengalami kenaikan akibat melonjaknya harga minyak dunia. Karena itu, saat harga minyak turun, masyarakat juga berhak memperoleh manfaat dari kondisi tersebut.

Legislator PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah agar tidak menerapkan standar yang berbeda dalam menentukan kebijakan energi. “Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan, tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian,” ucapnya.

Anam menegaskan bahwa harga BBM memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena berpengaruh pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari transportasi hingga daya beli masyarakat. Menurutnya, penyesuaian harga BBM tidak hanya berkaitan dengan sektor energi, tetapi juga memengaruhi tarif transportasi, biaya logistik, harga pangan, biaya produksi UMKM, serta aktivitas ekonomi masyarakat secara umum. “Oleh karena itu, pemerintah dan Pertamina harus segera mengevaluasi harga BBM secara transparan. Jika memang ruang penurunan sudah tersedia, jangan ditunda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Anam menilai masyarakat tidak boleh hanya menjadi pihak yang menanggung dampak ketika terjadi gejolak ekonomi global, namun tidak ikut menikmati manfaat saat situasi mulai membaik. “Rakyat tidak boleh terus menjadi pihak yang pertama menanggung dampak gejolak global, tetapi terakhir menikmati manfaat ketika keadaan membaik,” ungkapnya.

Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang berpihak kepada masyarakat dengan melakukan evaluasi harga BBM secara terbuka dan berdasarkan kondisi pasar yang berlaku, sehingga manfaat dari penurunan harga minyak dunia dapat dirasakan secara nyata oleh rakyat. (tan/jpnn)



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