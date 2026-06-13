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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Harga Minyak Dunia Turun, Legislator PDIP: Pemerintah Harus Evaluasi Tarif BBM

Selasa, 16 Juni 2026 – 00:26 WIB
Harga Minyak Dunia Turun, Legislator PDIP: Pemerintah Harus Evaluasi Tarif BBM - JPNN.COM
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah tak menerapkan logika satu arah menyikapi harga minyak dunia. Ilustrasi Foto: Reuters

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai wajar rakyat di Indonesia menuntut manfaat di level domestik ketika terjadi penurunan harga minyak dunia mencapai empat persen dalam perdagangan pada Senin (15/6).

Anam mengatakan rakyat di Indonesia diminta memahami kenaikan BBM ketika minyak dunia melambung akibat konflik di Timur Tengah (Timteng).

Hal demikian disampaikan Anam soal kemungkinan pemerintah menurunkan harga Pertamax menyusul melemahnya tarif minyak dunia. 

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"Maka ketika perang mereda, Selat Hormuz kembali aman, dan harga minyak dunia turun, rakyat juga menuntut hal yang sama, manfaatnya harus segera dirasakan," kata dia melalui layanan pesan, Senin (15/6).

Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan pemerintah tak hanya menerapkan logika satu arah.

Semisal, kata dia, rakyat hanya diminta mengerti pemerintah ketika keuangan negara tertekan imbas lonjakan minyak dunia.

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"Jangan sampai logikanya hanya berlaku satu arah. Saat harga minyak naik, harga BBM cepat menyesuaikan, tetapi saat harga minyak turun, yang muncul justru berbagai alasan untuk menunda penyesuaian," kata dia.

Menurut Anam, urusan harga BBM berkaitan dengan nasib rakyat, karena berdampak ke tarif transportasi, logistik, pangan, produksi UMKM, hingga daya beli masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam meminta pemerintah tak menerapkan logika satu arah menyikapi harga minyak dunia.

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TAGS   Harga Minyak Dunia  Harga BBM  harga pertamax  Pertamina 
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