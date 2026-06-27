Harga Mobil Bekas Masih Menarik, Ini Saat yang Tepat untuk Menjualnya

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pasar mobil bekas saat ini menunjukkan tren positif, sehingga menjadikan saat yang tepat bagi pemilik yang ingin menjual kendaraannya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Direktur OLXmobbi Agung Iskandar saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (27/6).

Dia menjelaskan saat ini harga mobil bekas lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

Hal itu seiring terbatasnya pasokan di pasar, sedangkan permintaan pasar jauh lebih besar.

“Kalau mau jual mobil bekas saatnya terbaik sekarang, karena harganya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Agung.

Agung menambahkan berdasarkan data platform penjualan jual beli kendaraan termasuk mobil bekas tersebut, indikator pasokan yang diukur dari jumlah iklan mobil bekas di OLXmobbi turun drastis sebesar 24 persen pada periode Januari-Mei 2026 menjadi 85.000 unit, dari 112.000 unit pada periode yang sama tahun sebelumnya.

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Sementara itu, dari sisi permintaan masih relatif stabil, hanya turun sekitar 6 persen, dari 141.000 menjadi 132.000 pada periode yang sama.

Adapun mobil-mobil yang kini paling banyak dicari peminat di platform tersebut di antaranya Toyota Kijang Innova, Avanza, Honda Brio, Honda HR-V, hingga Honda CR-V.