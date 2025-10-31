Harga Pangan 31 Oktober 2025: Minyak Goreng Naik, Cabai Turun Signifikan

Jumat, 31 Oktober 2025 – 10:10 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) merilis data terbaru mengenai harga pangan di pasar tradisional seluruh provinsi pada Jumat (31/10)

Data tersebut menunjukkan adanya fluktuasi harga yang bervariasi pada berbagai komoditas pokok.

Secara umum, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga, sementara yang lainnya mengalami penurunan.

Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi yaknj minyak goreng curah.

Harga minyak goreng curah tercatat naik sebesar 5.36% atau Rp 1.000, sehingga menjadi Rp 19.650 per kilogram.

Selain minyak goreng curah, harga minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 juga mengalami kenaikan.

Masing-masing naik sebesar 3.78% (Rp 850) menjadi Rp 23.350 dan 3.26% (Rp 700) menjadi Rp 22.200 per kilogram.

Komoditas lain yang mengalami kenaikan harga yakni cabai merah besar, yang naik 2.94% atau Rp 1.450 menjadi Rp 50.700 per kilogram.