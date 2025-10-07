Harga Pangan Bergejolak, Cabai Rawit Makin Pedas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga cabai rawit merah turun menjadi Rp 44.565 per kilogram dari sebelumnya Rp 46.893 per kilogram, begitu pun bawang merah Rp 37.624 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 38.293 per kilogram.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Selasa pukul 09.50 WIB, harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran bawang putih bonggol di harga Rp 36.320 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 37.271 per kilogram.

Harga beras premium Rp 15.944 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 16.048 per kilogram.

Kemudian, beras medium turun menjadi Rp 13.655 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 13.916 per kilogram, beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.504 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 12.540 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 56.462 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 58.971 per kilogram; lalu cabai merah besar di harga Rp 47.825 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 50.845 per kilogram.

Lalu, daging sapi murni Rp 133.697 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 134.882 per kilogram, daging ayam ras Rp 38.259 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 38.136 per kilogram, lalu telur ayam ras Rp 30.285 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 30.117 per kilogram.

Gula konsumsi di harga Rp 17.967 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 18.081 per kilogram.

Kemudian, minyak goreng kemasan Rp 20.788 per liter naik dari sebelumnya Rp 21.044 per liter; minyak goreng curah Rp 17.348 per liter turun dari sebelumnya Rp 17.484 per liter; Minyakita Rp17.233 per liter turun dari sebelumnya Rp17.499 per liter.