Harga Pangan Hari Ini, Ada Kenaikan pada Bawang Merah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat ada kenaikan pada sejumlah harga bahan pokok hari ini, Jumat (1/8).

Harga bawang merah tingkat konsumen Rp 47.810 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp 51.836 per kilogram.

Harga bawang putih bonggol Rp 37.506 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 38.766 per kilogram.

Sedangkan cabai rawit merah Rp 49.062 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 55.512 per kilogram. Harga komoditas cabai merah keriting di Rp 39.046 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 43.452 per kilogram.

Lalu cabai merah besar di harga Rp 36.812 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.047 per kilogram.

Harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 16.151 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 16.160 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 14.346 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 14.413 per kilogram, beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.647 per kilogram naik dari sebelumnya Rp 12.610 per kilogram.

Harga daging sapi murni Rp 130.593 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 134.769 per kilogram daging ayam ras Rp 34.408 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 35.384 per kilogram. Lalu telur ayam ras Rp 29.311 per kilogram turun dari sebelumnya 29.608 per kilogram.