Harga Pangan Hari Ini, Bawang Merah Menurun, Cabai Masih Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah harga pangan hari ini terpantau menurun, tetapi sebagian masih cukup tinggi.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas di Jakarta, Senin pukul 08.50 WIB, harga cabai rawit merah turun menjadi Rp 80.379 per kilogram dari sebelumnya Rp 80.406 per kilogram.

Komoditas cabai merah keriting di harga Rp 60.365 per kilogram, turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 60.856 per kilogram, lalu cabai merah besar di harga Rp 52.007 per kilogram naik dari hari sebelumnya tercatat Rp 51.808 per kilogram.

Harga bawang merah di tingkat konsumen mencapai Rp 43.148 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp 44.890 per kilogram.

Berikutnya, bawang putih bonggol di harga Rp 44.208 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 44.724 per kilogram.

Harga pangan lainnya di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 15.586 per kilogram naik tipis dari sebelumnya di harga Rp 15.581 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 13.675 per kilogram turun tipis dari hari sebelumnya Rp 13.696 per kilogram, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp 12.599 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 12.608 per kilogram.

Bapanas juga mencatat komoditas daging sapi murni di harga Rp 136.094 per kilogram naik dari sebelumnya tercatat Rp 135.658 per kilogram.