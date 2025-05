Harga Pangan Hari Ini, Beberapa Turun, tetapi Ada yang Tetap Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan hari ini, Jumat (2/5) cukup fluktuatif.

Harga daging ayam ras di tingkat konsumen mencapai Rp 34.243 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya Rp 34.229 per kilogram.

Harga daging kerbau beku (impor) Rp 102.455 per kilogram turun drastis dari sebelumnya Rp 108.409 kilogram.

Harga daging kerbau segar lokal Rp 141.667 per kilogram turun dari sebelumnya mencapai Rp140.571 per kilogram.

Kemudian, cabai rawit merah turun tipis menjadi Rp 62.114 per kilogram dari sebelumnya Rp 62.979 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 54.762 per kilogram naik tipis dari sebelumnya tercatat Rp 54.713 per kilogram.

Harga cabai merah besar Rp47.127 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 47.956 per kilogram.

Berikutnya, awang merah di harga Rp 40.489 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 41.719 per kilogram, bawang putih bonggol di harga Rp 43.631 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 43.861 per kilogram.