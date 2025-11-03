Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah & Minyak Goreng Naik, Beras hingga Daging Ayam Ras Turun

jpnn.com - JAKARTA - Harga pangan sebagian besar terpantau mengalami penurunan tipis hari ini, Senin 3 November 2025. Dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, beberapa komoditas, seperti cabai merah besar dan minyak goreng, mengalami kenaikan harga. Sebagian besar komoditas lainnya justru mengalami penurunan.

Cabai merah besar mengalami kenaikan harga 0,41 persen atau Rp 200, menjadi Rp 49.500 per kilogram. Minyak goreng curah juga mengalami kenaikan 0,27 persen atau Rp 50, menjadi Rp 18.650 per liter. Sementara itu, minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 0,22 persen atau Rp 50, menjadi Rp 22.500 per liter.

Di sisi lain, sejumlah bahan pangan mengalami penurunan harga. Bawang merah ukuran sedang turun 0,48 persen atau Rp 200, menjadi Rp 41.750 per kilogram. Beberapa jenis beras juga mengalami penurunan harga.

Beras kualitas bawah II turun 0,35 persen atau Rp 50, menjadi Rp 14.300. Beras kualitas medium I turun 0,31 persen atau Rp 50, menjadi Rp 15.900. Beras kualitas medium II turun 0,63 persen atau Rp 100, menjadi Rp 15.700. Beras kualitas super I turun 0,29 persen atau Rp 50, menjadi Rp 17.100.

Jenis cabai lainnya juga mengalami penurunan harga, seperti cabai merah keriting turun 0,47 persen atau Rp 250, menjadi Rp 53.500. Cabai rawit hijau turun 0,95 persen atau Rp 350, menjadi Rp 36.350 dan cabai rawit merah turun 0,25 persen atau Rp 100, menjadi Rp 40.650.

Daging ayam ras segar mengalami penurunan harga sebesar 0,78 persen atau Rp 300, menjadi Rp 38.100 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 turun 0,36 persenatau Rp 500, menjadi Rp 140.000 per kilogram, dan daging sapi kualitas 2 turun 0,23 persen atau Rp 300, menjadi Rp 132.150 per kilogram.

Gula pasir kualitas premium turun 0,25 persen atau Rp 50, menjadi Rp 19.700 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 2 turun 0,23 persen atau Rp 50, menjadi Rp 21.350 per liter. Di sisi lain, Telur ayam ras segar turun 0,48 persenatau Rp 150, menjadi Rp 31.400 per kilogram.

Sementara itu, beberapa komoditas terpantau stabil atau tidak mengalami perubahan harga. Bawang putih ukuran sedang tetap Rp 39.000 per kilogram dan Gula pasir lokal tetap Rp 18.050 per kilogram. Beras kualitas bawah I dan Beras kualitas super II berharga tetap di angka Rp 14.450. tetap Rp16.600. (mcr31/jpnn)