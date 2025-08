Harga Pangan Hari Ini, Cabai Merangkak Naik, tetapi Beras Turun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah harga komoditas mengalami fluktuasi.

Dipantau dari panel resmi Bapanas harga cabai rawit merah tingkat konsumen Rp 52.904 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp 54.107 per kilogram.

Selanjutnya, komoditas cabai merah keriting di harga Rp 44.679 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.957 per kilogram; lalu cabai merah besar di harga Rp 38.705 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 44.318 per kilogram.

Berikutnya, bawang putih bonggol di harga Rp 38.127 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 39.125 per kilogram.

Sedangkan bawang merah Rp 47.836 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 53.537 per kilogram.

Di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium di harga Rp 16.270 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 16.285 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 14.487 per kilogram turun dari hari sebelumnya Rp 14.535 per kilogram; beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp 12.700 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 12.850 per kilogram.

Lalu, daging sapi murni Rp 128.740 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 135.055 per kilogram, daging ayam ras Rp 34.324 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 35.478 per kilogram, lalu telur ayam ras Rp 29.150 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 29.817 per kilogram.