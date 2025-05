Harga Pangan Hari Ini Cukup Baik, Mak-Mak Pasti Senang

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan hari ini cukup menggembirakan masyarakat.

Sejumlah bahan pokok mengalami penurunan harga pada Selasa (6/5).

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas harga beras premium Rp 14.977 per kilogram turun tipis dari sebelumnya di harga Rp 15.552 per kilogram.

Lalu, beras medium di harga Rp 13.477 per kilogram naik tipis dari hari sebelumnya Rp 13.715 per kilogram, lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog di harga Rp 12.080 per kilogram turun tipis dari sebelumnya Rp 12.638 per kilogram.

Harga bawang merah Rp 33.500 per kilogram turun dari sebelumnya Rp 41.270 per kilogram. Harga bawang putih bonggol di harga Rp 39.909 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 43.707 per kilogram.

Selanjutnya, harga pangan untuk komoditas cabai merah keriting di harga Rp 46.583 per kilogram turun tipis dari sebelumnya tercatat Rp 53.738 per kilogram.

Harga cabai rawit merah turun menjadi Rp 45.417 per kilogram dari sebelumnya Rp 60.613 per kilogram.

Lalu cabai merah besar di harga Rp 40.167 per kilogram turun dari hari sebelumnya tercatat Rp 47.424 per kilogram.