JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Harga Pangan Hari Ini: Serempak Turun, Daging Sapi Jadi Sebegini

Selasa, 04 November 2025 – 09:05 WIB
Harga Pangan Hari Ini: Serempak Turun, Daging Sapi Jadi Sebegini
Sejumlah komoditas harga pangan cukup stabil di tingkat nasional, pada Senin (21/7). Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Harga berbagai komoditas pangan di pasar terpantau mengalami penurunan serentak, hari ini, Selasa (4/11).

Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional menunjukkan penurunan signifikan pada sejumlah bahan pokok.

Salah satu penurunan harga pangan yang paling mencolok terjadi pada komoditas daging sapi.

Baca Juga:

Harga daging sapi kualitas 2 turun menjadi Rp118.750 per kilogram, mencerminkan penurunan sebesar 10.34% atau Rp13.700 dari harga sebelumnya. 

Sementara itu, daging sapi kualitas 1 juga mengalami penurunan harga menjadi Rp123.750 per kilogram.

Selain daging sapi, harga daging ayam ras segar juga mengalami penurunan sebesar 16.06% atau setara Rp6.100, menjadi Rp32.150 per kilogram.

Baca Juga:

Penurunan harga juga terjadi pada berbagai jenis cabai. 

Cabai rawit merah mencatat penurunan terbesar, yakni 52.85% atau Rp21.400, sehingga harganya menjadi Rp19.000 per kilogram. 

Harga pangan serentak turun hari ini, daging sapi kualitas kini berkisar Rp118.750.

