Harga Pangan Ramadan, Harga Bawang Putih & Cabai Rawit Meroket

jpnn.com, JAKARTA - Harga pangan di hari ketiga Ramadan cukup menguras kantong masyarakat.

Pantauan JPNN.com, melalui https://www.bi.go.id/hargapangan pada Senin (3/3) sejumlah harga pangan mengalami kenaikan signifikan.

Harga cabai rawit merah naik Rp 20.500 per kilogram menjadi Rp 101.200 per kilogram.

Harga cabai rawit hijau naik Rp 11.600 menjadi Rp 71.900 per kilogram.

Cabai keriting menyusul kenaikan sebesar Rp 10.500 per kilogram menjadi Rp 67.350 per kilogram dan cabai merah besar Rp 63.450 per kilogram.

Kenaikan tak hanya terjadi pada cabai, tetapi hampir di seluruh harga kebutuhan pokok.

Bawang merah sedang naik Rp 3.600 per kilogram menjadi Rp 41.550 per kilogram.

Harga bawang putih ukuran sedang Rp 47.050 per kilogram atau naik Rp 1.850 per kilogram.