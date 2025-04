Harga Pangan Sejumlah Komoditas Stagnan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas pangan secara umum masih cukup tinggi pada Jumat (4/4).

Harga cabai rawit merah masih Rp 92.600 per kilogram dan bawang merah di harga Rp47.000 per kilogram.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp 52.600 per kilogram; cabai merah keriting Rp 52.850 per kilogram; dan cabai rawit hijau Rp 40.800 per kilogram.

Harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang putih Rp 45.800 per kilogram.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp 13.450 per kilogram; beras kualitas bawah II Rp 13.850 per kilogram; beras kualitas medium I Rp 14.350 per kilogram; begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp 13.950 per kilogram.

Lalu, beras kualitas super I di harga Rp 16.000 per kilogram; dan beras kualitas super II Rp 15.400 per kilogram.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp 36.750 per kilogram, daging sapi kualitas I Rp132.000 per kilogram, daging sapi kualitas II di harga Rp122.250 per kilogram.

Harga pangan berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp 19.450 per kg; gula pasir lokal Rp18.650 per kilogram.