Harga Pangan Terkendali Selama Ramadan, Begini Komentar Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah bersiaga mengantisipasi dampak gejolak di Timur Tengah yang membayangi sejak awal Ramadan.

Sektor pangan masih ada kemungkinan menerima imbas yang mendorong fluktuasi harga di ranah domestik.

Presiden Prabowo pun memastikan jajarannya telah berupaya sekuat tenaga untuk menjaga dan mengendalikan harga pangan selama Ramadan. Kepala Negara pun mengapresiasi hasil gotong royong tersebut sebagai sesuatu pekerjaan yang bagus nan apik.

"Dengan (adanya) perang, (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Namun, saya mau tanya, ini bulan Ramadan, harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job," ujar Prabowo dalam tayangan video 'Presiden Prabowo Menjawab!!!'.

Indonesia sendiri telah bersiap sejak jauh hari untuk menghadapi kemungkinan gejolak yang datang dari luar Indonesia. Sektor pangan, menurut Presiden Prabowo, merupakan salah satu esensi bangsa yang harus dijamin ketercukupannya. Sumber pangan pun harus dapat dipenuhi secara mandiri oleh bangsa Indonesia.

"Pertama itu kan pangan, makan. It's a basic need. Dan disitu saya lihat, common denominator, masalah yang asasi, selalu adalah pangan. Jadi, itu yang mempengaruhi saya, sehingga saya lihat kalau kita ingin merdeka. Harus terjamin sumber pangan," ujar RI-1 saat berdiskusi dengan para pakar dan jurnalis.

Presiden Prabowo turut mengungkapkan inspirasi dari visi swasembada pangan yang diusungnya selama ini. Ia mengaku tergerak dari langkah awal yang digagas Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno. Di awal kemerdekaan dahulu, sektor pangan dan pertanian yang menjadi fokus pembangunan kala itu.

"Itu juga yang disampaikan oleh Bung Karno kan. Bung Karno begitu dia memimpin Indonesia baru merdeka, yang dia urus sebetulnya, ya pangan, (dan) pertanian. Dia yang bikin IPB (Institut Pertanian Bogor). Dia yang selalu ngomong, the hungry stomach cannot wait," kata Prabowo.