Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Harga Pertamax Naik, Komisi XI Ungkit Inflasi & Konsumen Beralih ke Pertalite

Rabu, 10 Juni 2026 – 16:27 WIB
Harga Pertamax Naik, Komisi XI Ungkit Inflasi & Konsumen Beralih ke Pertalite - JPNN.COM
Ekonom menyoroti kenaikan suku bunga (BI-Rate) dan bbm jenis pertamax dalam waktu berdekatan. Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang naik berpotensi berimbas ke inflasi harga.

"Kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya, nol koma sekiannya itu kami belum tahu," kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).

Selain inflasi, Misbakhun menyebut kenaikan Pertamax berpotensi membuat konsumen beralih ke BBM jenis Pertalite.

Baca Juga:

"Pasti, orang, kan, begitu harga naik, orang mencari harga yang paling rendah," kata legislator fraksi Golkar itu.

Namun, Misbakhun belum bisa memprediksi jumlah konsumen Pertamax yang bakal beralih ke Pertalite setelah kenaikan harga.

"Ya, untuk kalkulasinya, itu belum dilakukan exercise-nya," ujar dia.

Baca Juga:

Misbakhun menyebut pemerintah sedang memikirkan menyalurkan stimulus ke masyarakat setelah harga Pertamax naik.

"Itu sedang dirumuskan. Tadi kami diskusinya di sana," ungkapnya.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap dua imbas setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   harga pertamax  BBM  Komisi XI  Misbakhun  pertamax 
BERITA HARGA PERTAMAX LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp