Harga Pertamax Pasti Turun, Asalkan...

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut harga Pertamax akan turun jika harga minyak mentah dunia turun.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian.

Oleh sebab itu, pergerakan harga minyak global akan berpengaruh langsung terhadap harga BBM di dalam negeri.

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"Nah apakah bisa turun? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, sudah bisa dipastikan harga BBM nonsubsidi juga akan turun," ujar Anggia di Jakarta, Rabu (17/6).

Dia menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan.

Dalam kondisi ini, pemerintah akan penyesuaian dengan harga keekonomiannya harus dilakukan.

Dwi Anggia mengaku pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi demi menjaga daya beli masyarakat.

Dia membeberkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama BUMN dan swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM nonsubsidi ini