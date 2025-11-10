Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Harga Resmi Oppo Find X9 Series Bocor, Bakal Dijual Lebih Mahal

Senin, 10 November 2025 – 00:01 WIB
Harga Resmi Oppo Find X9 Series Bocor, Bakal Dijual Lebih Mahal - JPNN.COM
ampilan ponsel seri Oppo Find X9. (ANTARA/HO-OPPO Indonesia)

jpnn.com - Oppo mengumumkan akan mengungkap harga resmi Find X9 dan Find X6 Pro untuk pasar di India pada 18 November 2025.

Namun, menjelang debut publiknya, harga smartphone tersebut mulai bocor di dunia maya.

Informasi itu terungkap dari iforman. Dia mengatakan Oppo Find X9 dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB diperkirakan dipasarkan seharga 74.999 rupee India, sekira Rp14 juta.

Baca Juga:

Sementara Oppo Find X9 Pro diperkirakan dibanderol 99.999 rupee, sekitar Rp18,8 juta.

Oppo Find X9 dan Find X9 Pro harganya tidak murah, tetapi menyajikan banyak peningkatan.

Oppo Find X9 punya ketebalan 7,99 mm dan berat 203 gram, tombol-tombol yang cukup taktil, dan Snap Key baru yang dapat dikustomisasi.

Baca Juga:

Layar OLED datar 6,59 inci pada ponsel ini sama besarnya dengan layar Find X8 tahun lalu, tetapi bezelnya yang tipis (1,15 mm) memberikan ilusi layar yang lebih besar.

Layar ponsel ini cukup terang, menawarkan refresh rate variabel 1-120Hz seperti yang umumnya diharapkan konsumen ponsel Android unggulan pada 2025.

Oppo mengumumkan akan mengungkap harga resmi Find X9 dan Find X6 Pro untuk pasar di India pada 18 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Oppo Find X9  Harga Oppo Find X9  mediaTek  Oppo  HP Oppo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp