Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Harga Spesial MG ZS Hybrid+ Khusus untuk 1000 Konsumen Pertama

Kamis, 30 Juli 2026 – 06:37 WIB
Harga Spesial MG ZS Hybrid+ Khusus untuk 1000 Konsumen Pertama - JPNN.COM
Penampilan MG ZS Hybrid+ di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - MG Motor Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi ZS Hybrid+ di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

SUV hybrid terbaru tersebut dipasarkan mulai Rp299,9 juta selama periode peluncuran.

MG menawarkan dua varian, yakni ZS Hybrid+ Ignite dan ZS Hybrid+ Magnify.

Baca Juga:

Secara normal, varian Ignite dijual seharga Rp329,9 juta, sedangkan Magnify dijual Rp359,9 juta on the road Jakarta.

Khusus 1.000 konsumen pertama, MG memberikan harga perkenalan yang lebih menarik.

ZS Hybrid+ Ignite bisa dibawa pulang dengan harga Rp299,9 juta, sementara ZS Hybrid+ Magnify ditawarkan Rp329,9 juta.

Baca Juga:

Dengan banderol tersebut, MG ZS Hybrid+ tak hanya bersaing dengan sesama SUV hybrid, tetapi juga mulai masuk ke wilayah harga sejumlah SUV bermesin bensin di kelas yang sama.

Chief Executive Officer MG Motor Indonesia, Jason Huang, mengatakan kehadiran ZS Hybrid+ merupakan jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan efisien tanpa mengorbankan performa maupun kenyamanan.

MG Motor Indonesia akhirnya mengumumkan harga resmi ZS Hybrid+ di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MG  MG ZS Hybrid  harga MG ZS Hybrid  MG GIIAS 2026  otomotif 
BERITA MG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp