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JPNN.com - Otomotif - Motor

Harga Spesial Motor Listrik TX3000 di PRJ 2026, Diskon Lebih dari Rp27 Juta

Jumat, 26 Juni 2026 – 20:05 WIB
Harga Spesial Motor Listrik TX3000 di PRJ 2026, Diskon Lebih dari Rp27 Juta - JPNN.COM
Diskon besar motor listrik United E-Motor. Foto: United E-Motor

jpnn.com, JAKARTA - Motor listrik premium tak lagi identik dengan harga selangit. Selama Jakarta Fair Kemayoran (PRJ) 2026, United menghadirkan potongan besar untuk United E-Motor TX3000.

United menawarkan TX3000 hanya Rp23,79 juta, ini turun drastis dari harga normal on the road (OTR) Jakarta yang mencapai Rp50,9 juta.

Penawaran spesial itu bisa didapatkan pengunjung di Booth United Hall A3 No. 7 selama pameran berlangsung hingga 12 Juli 2026.

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Direktur PT. Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) Andrew Mulyadi mengatakan Jakarta Fair menjadi momen tepat untuk memiliki motor listrik premium dengan harga lebih terjangkau.

"United E-Motor TX3000 menjadi salah satu produk unggulan yang menawarkan kombinasi performa, kenyamanan, dan jarak tempuh jauh," ujar Andrew dalam keterangannya, Jumat (26/6).

TX3000 dibekali motor listrik 60V bertenaga 3.000 watt yang mampu melaju hingga kecepatan maksimum 90 km/jam.

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Motor listrik juga mengandalkan dua baterai lithium jarak tempuh hingga 120 kilometer dalam sekali pengisian daya.

Mengisi ulang baterainya, pengguna cukup memiliki daya listrik rumah minimal 1.300 watt.

Motor listrik premium tak lagi identik dengan harga selangit. Selama Jakarta Fair Kemayoran 2026, United beri potongan besar untuk United E-Motor TX3000

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TAGS   united e-motor  united e-motor tx3000  harga united e-motor TX3000 di PRJ  motor listrik 
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