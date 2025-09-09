Harga TBS Sawit di Riau Naik, Petani Swadaya Dapat Segini  

jpnn.com, PEKANBARU - Kabar baik bagi petani sawit di Riau. Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit untuk kemitraan swadaya kembali mengalami kenaikan pada periode 10–16 September 2025.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau melalui tim penetapan harga menetapkan, kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok umur 9 tahun sebesar Rp16,30/kg atau 0,45% dari pekan sebelumnya.

Dengan demikian, harga TBS untuk umur 9 tahun kini mencapai Rp 3.650,30/kg.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja menjelaskan kenaikan harga TBS pekan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan harga kernel.

“Harga kernel naik sebesar Rp395,71/kg dari minggu lalu, meskipun harga CPO justru turun Rp16,64/kg,” jelasnya Selasa (9/9).

Adapun harga CPO yang digunakan dalam penetapan minggu ini rata-rata sebesar Rp14.540,53/kg, sedangkan harga kernel Rp14.178,00/kg.

Nilai cangkang ditetapkan Rp23,13/kg untuk berlaku satu bulan ke depan, dengan indeks K sebesar 93,12%.

Dinas Perkebunan Riau menegaskan, penetapan harga TBS dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi yang berlaku.