JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Harga TBS Sawit di Riau Tembus Rp4.000/Kg, Petani Full Senyum

Selasa, 07 April 2026 – 15:13 WIB
Harga TBS sawit di Riau naik lagi. Ilustrasi/Foto: Rizki Ganda Marito/jpnn.com

jpnn.com, PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit mitra swadaya di Provinsi Riau kembali mengalami kenaikan dan kini menembus angka Rp4.000 per kilogram untuk periode 8–14 April 2026.

Kenaikan tersebut diputuskan dalam rapat penetapan harga yang digelar Dinas Perkebunan Riau pada 7 April 2026.

Untuk kelompok umur 9 tahun, harga TBS tercatat sebesar Rp4.007,05/Kg atau naik Rp39,23 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Riau Defris Hatmaja mengatakan penetapan harga minggu ke-11 tahun 2026 ini telah mengacu pada regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 serta Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 144 Tahun 2025.

“Penetapan harga TBS saat ini menggunakan rentang umur tanaman 3 hingga 30 tahun, berdasarkan tabel rendemen terbaru hasil kajian PPKS Medan yang telah disepakati tim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kenaikan harga TBS kali ini terutama dipengaruhi oleh naiknya harga minyak sawit mentah (CPO).

Pada periode ini, harga CPO mengalami kenaikan sebesar Rp271,48/Kg, meskipun harga kernel justru turun Rp306,32/Kg dibandingkan minggu sebelumnya.

“Indeks K yang digunakan sebesar 92,76 persen, dengan harga cangkang ditetapkan Rp19,07/Kg,” jelasnya.

