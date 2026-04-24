Harga TBS Sawit Meroket hingga Rp 3.010 per Kilogram, tetapi

jpnn.com, ACEH BARAT DAYA - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada tingkat pabrik di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Aceh merangkak naik.

Salah seorang petani kelapa sawit, Muslim Hasan mengatakan harga TBS sawit menembus angka Rp 3.010 per kilogram.

"Alhamdulillah, saat ini harga TBS sudah berada di atas angka Rp 3.000. Kenaikan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para petani, khususnya di wilayah Abdya dan sekitarnya," kata Muslim di Abdya, Kamis.

Petani sawit di kawasan Babahrot, Abdya itu mengatakan, kenaikan harga terjadi secara bertahap dalam dua hari terakhir di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Mon Jambee.

Tercatat, pada Rabu (22/4), harga TBS di pabrik tersebut naik sebesar Rp 80 per kilogram menjadi Rp 2.980 per kilogram. Tren tersebut berlanjut pada Kamis (23/4) dengan kenaikan Rp 30 sehingga menyentuh Rp 3.010 per kilogram.

Meski harga membaik, para petani kini dihadapkan pada sulitnya mendapatkan pupuk KCL MOP berkualitas asal Jerman yang sangat dibutuhkan untuk produktivitas tanaman.

Menurut Muslim, kelangkaan mulai memicu kekhawatiran petani kelapa sawit, karena pupuk KCL MOP merupakan unsur hara esensial yang sangat dibutuhkan tanaman sawit.

Pupuk ini, kata Muslim, dapat meningkatkan kualitas buah, memperberat bobot tandan, serta menjaga ketahanan tanaman terhadap penyakit dan kekeringan.