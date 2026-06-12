Harga TBS Sawit, Telur, dan Ayam Mulai Naik, DPR Puji Ketegasan Mentan Amran

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menjaga stabilitas harga komoditas peternakan dan pertanian.

Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, menjadi salah satu yang menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kementerian Pertanian dalam merespons persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang selama ini menjadi perhatian para pekebun.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi IV DPR yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2027 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurut Alex, berbagai upaya koordinasi dan langkah strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian mulai menunjukkan hasil positif di lapangan.

“Terima kasih, Pak Mentan, harga TBS sawit sekarang sudah merangkak naik,” ujar Alex.

Dia menilai respons cepat pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas usaha pertanian dan perkebunan, sekaligus memberikan kepastian bagi petani dan pekebun dalam menjalankan usahanya.

“Kehadiran pemerintah yang sigap dan responsif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas usaha pertanian sekaligus melindungi kesejahteraan petani,” ujar Alex.

Senada dengan Alex, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Herry Dermawan, juga mengapresiasi kepemimpinan Mentan Amran yang dinilai tegas dan responsif dalam menangani berbagai persoalan sektor pertanian dan peternakan.