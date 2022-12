Harga Telur Ayam Bukan Main, Paling Tinggi di Wilayah Ini

jpnn.com, JAKARTA - Harga telur ayam dan pangan kian meninggi menjelang akhir 2022. Dipantau dari laman resmi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIPHS) harga telur ayam cukup tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

Harga telur ayam di wilayah Papua terpantau Rp 41 ribu per kilogram, kemudian Maluku Rp 40 ribu per kilogram.

Kemudian, di DKI Jakarta menyentuh harga Rp 31.650 per kilogram, Jawa Barat Rp 31.150 per kilogram.

Harga telur ayam terendah di wilayah Bali, yakni Rp 25.950 per kilogram, kemudian Sulawesi Selatan Rp 26.750 per kilogram dan Jambi Rp 27.100 per kilogram.

Pada skala nasional diketahui ada kenaikan pada harga telur, yakni sebesar Rp 250 per kilogram. Rerata harga telur nasional Rp 31.150 per kilogram.

Kenaikan harga bahan pokok lain terjadi pada komoditas cabai merah keriting Rp 39.300 per kilogram atau naik Rp 650 per kilogram.

Kemudian, cabai rawit hijau naik Rp 1.200 per kilogram menjadi Rp 45.700 per kilogram. (mcr10/jpnn)