JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Harga Terbaru Emas Antam Hari Ini 9 Desember, Cek Daftarnya

Selasa, 09 Desember 2025 – 12:50 WIB
Harga emas Antam hari ini Selasa 9 Desember 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar terbaru harga emas Antam hari ini, Selasa 9 Desember 2025. Harga emas Antam hari ini turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (9/12), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 6.000 dari awalnya Rp 2.409.000 menjadi Rp 2.403.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp 2.263.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.251.500.

