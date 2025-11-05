Harga Wuling Darion Rp 356 Juta, Honda Step WGN e:HEV Silakan Minggir

Rabu, 05 November 2025 – 12:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali bikin heboh pasar otomotif nasional. Pabrikan asal Tiongkok itu resmi meluncurkan Wuling Darion dengan harga kompetitif.

MPV elektrifikasi pertama Wuling di Indonesia itu hadir dalam dua model: EV (listrik murni) dan PHEV (plug-in hybrid).

Bukan cuma soal teknologi, yang bikin banyak mata melirik ialah harga jualnya yang sangat menggoda.

Bagi 1.500 konsumen pertama, Wuling Darion EV dibanderol seharga Rp 356 juta, sementara Darion PHEV dilepas Rp 439 juta — angka yang jauh di bawah rata-rata MPV elektrifikasi sekelasnya.

Banderol harga tersebut tentu sangat memukul rival di kelasnya, terutama rival Jepang—Honda Step WGN e:HEV yang ditawarkan Rp 629 juta.

“Darion kami hadirkan dengan empat keunggulan utama: kabin lega 7-seater, harga bersahabat, biaya operasional rendah, dan fitur modern yang lengkap,” ujar Vice President Director Wuling Motors dalam sambutannya.

Meski terjangkau, spesifikasinya tak main-main. Darion EV dibekali baterai Magic Battery Pro dengan jarak tempuh hingga 540 km (CLTC) dan motor listrik 150 kW yang bisa diisi cepat lewat DC fast charging.

Sementara itu, Darion PHEV membawa LING Power Hybrid System dengan mode EV yang mampu melaju 125 km tanpa bensin, dan lebih dari 1.000 km saat dikombinasikan dengan mesin konvensional.