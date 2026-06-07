Harga Xiaomi Tab 8 Terkerek, Simak Daftar Terbarunya

Minggu, 07 Juni 2026 – 12:05 WIB

jpnn.com, INDIA - Xiaomi mengumumkan bahwa seluruh varian perangkat Pad 8 mengalami penyesuaian harga setelah dirilis pada Maret 2026 di India.

GSM Arena pada Sabtu (6/6), melaporkan Xiaomi Pad 8 standar dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB dijual seharga 35.999 rupee India atau sekitar 6,7 juta.

Harga itu naik dari 33.999 rupee atau sekira Rp6,4 juta pada masa peluncuran.

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Xiaomi Pad 8 dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB naik dari 36.999 rupee atau Rp6,9 juta setelah peluncuran menjadi 38.999 rupee atau sekira Rp7,3 juta.

Versi Nano Texture Display dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB kini dijual dengan harga 40.999 rupee (sekira Rp7,8 juta), naik dari 38.999 rupee.

Model standar dan Nano Texture yang dilengkapi Xiaomi Focus Pen Pro dengan konfigurasi 12GB/256GB masing-masing diberi banderol harga 43.999 rupee (sekira Rp8,3 juta) dan 45.999 rupee (sekitar Rp8,7 juta).

Xiaomi Pad 8 menggunakan chipset Snapdragon 8s Gen 4 dan sistem operasi HyperOS 3 berbasis Android 16.

Perangkat ini dipasangi panel layar LCD berukuran 11,2 inci dengan refresh rate 144Hz dan resolusi tinggi 3.200 x 2.136 piksel.