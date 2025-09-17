Close Banner Apps JPNN.com
Harhubnas 2025, INSA Ajak Seluruh Stakeholders Lakukan Hal Ini

Rabu, 17 September 2025 – 19:45 WIB
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. Foto Instagram DPP INSA

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPPINSA) dalam menyambut Hari Perhubungan Nasional yang diperingati setiap 17 September, mengajak seluruh stakeholders merefleksikan kembali peran sektor transportasi terhadap kedaulatan dan pertahanan negara.

Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema ‘Bakti Transportasi untuk Negeri’, yang menegaskan peran transportasi sebagai wujud pengabdian nyata untuk meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Transportasi yang terintegrasi dan mengutamakan keselamatan menjadi kunci pembangunan nasional yang merata.

Jaringan transportasi di darat, laut, udara, sungai, dan penyeberangan berperan penting memperlancar pergerakan orang, barang, dan jasa di seluruh Indonesia.

"Hari Perhubungan Nasional menjadi kesempatan kita untuk mengingat kembali pentingnya peran transportasi dalam pembangunan negeri," ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam siaran persnya, Rabu (17/9).

Carmelita melanjutkan, sektor transportasi perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah dengan regulasi yang tepat.

Industri transportasi terbuka terhadap investor, namun penyelenggaraan sektor ini sejatinya telah mampu dijalankan oleh para pelaku usaha nasional.

Dengan dukungan dan regulasi yang berpihak, pengembangan sektor ini akan berjalan baik karena didukung iklim usaha yang kondusif.

Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, peran transportasi multimoda yang terintegrasi merupakan urat nadi dari kelancaran distribusi orang dan barang.

