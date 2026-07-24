Hari Anak Nasional 2026, PTK Ajak Anak-anak di Pesisir Jaga Lautan

jpnn.com, BITUNG - Pertamina Trans Kontinental mengajak anak Indonesia menanam benih keberlanjutan dan menjaga lautan di Pantai Tangkoko, Bitung, Sulawesi Utara pada Sabtu (18/7).

Ratusan siswa Sekolah Dasar terlihat antusias menyimak cerita tentang terumbu karang, bahkan berebut menjawab pertanyaan tentang biota laut, dari para sukarelawan Perwira Pertamina Trans Kontinental (PTK), serta Pertamina Group.

Momen ini menjadi jantung dari aksi "Coastal Education 2026", yakni sarana edukasi bagi siswa/siswi SD tentang pentingnya kelestarian maritim.

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Kegiatan bermain sambil belajar ini sekaligus dilakukan untuk memeriahkan Hari Anak Nasional, pada Kamis 23 Juli 2026.

Kawasan pesisir Pantai Tangkoko memiliki nilai ekologis tinggi sebagai bagian dari Coral Triangle, pusat keanekaragaman hayati laut dunia yang diakui oleh Seascapes Working Group CTI-CFF.

Tak hanya edukasi, PTK menggelar "Coastal Clean Up" atau aksi bersih-bersih pantai, bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bitung, Lurah, serta elemen penggerak masyarakat seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Melihat dampak positif pada anak-anak dan lingkungan, Plt. Direktur Utama PTK, Eko Cahyadi, menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan dalam keberlanjutan wilayah pesisir ini.

"Melalui gerakan edukasi dan aksi bersih pantai ini, PTK berperan dalam menjaga keberlanjutan sehingga tidak hanya menjadi konsep di atas kertas, tetapi aksi nyata di lapangan. Kolaborasi bersama masyarakat dan sekolah adalah kunci menjaga kekayaan pesisir Indonesia demi generasi mendatang," ujar Eko Cahyadi.