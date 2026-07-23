Hari Anak Nasional, BULOG Salurkan 500 Paket Beras bagi Siswa Penyandang Disabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG menyalurkan bantuan pangan, berupa 500 paket beras premium kemasan 5 kilogram kepada anak-anak penyandang disabilitas.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BULOG Peduli Aksi Berbagi itu dalam rangka emperingati Hari Anak Nasional 2026.

Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri 2 dan SLB Negeri 11 kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis (23/7), merupakan wujud kepedulian BULOG dalam mendukung pemenuhan kebutuhan pangan sekaligus memberikan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

Program BULOG Peduli Aksi Berbagi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan TJSL pada Pilar Pembangunan Sosial, khususnya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 1 Tanpa Kemiskinan.

Berkolaborasi dengan Indonesian Disability Institute (INDISI), BULOG menyalurkan sebanyak 2.500 kilogram beras premium kepada siswa penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

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Penyaluran bantuan dilaksanakan di dua sekolah, yakni SLB Negeri 2 yang dihadiri 110 siswa dari total 236 siswa dan SLB Negeri 11 yang dihadiri lima siswa dari total 250 siswa.

Wakil Direktur Utama Perum BULOG Marga Taufiq mengatakan peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, termasuk anak penyandang disabilitas yang memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.