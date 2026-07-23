Hari Anak Nasional, Drama Musikal Meraih Mimpi Jadi Ruang Berkarya dan Berbagi

jpnn.com, JAKARTA - Drama Musikal 'Meraih Mimpi' akan segera digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional.

Pertunjukan tersebut diadakan oleh Kemilau Emas Anak Indonesia yang dipimpin oleh Wawa Lukman.

Kemilau Emas Anak Indonesia menghadirkan kembali sebuah perayaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar, berkarya, dan saling menginspirasi melalui Drama Musikal Meraih Mimpi.

Diproduseri oleh Wawa Lukman, pertunjukan itu menjadi wujud komitmen dalam menghadirkan kegiatan yang mendorong tumbuh kembang anak melalui seni pertunjukan.

Bagi Kemilau Emas Anak Indonesia, panggung bukan sekadar tempat tampil, melainkan ruang untuk menanamkan rasa percaya diri, membangun karakter, serta mengajarkan nilai-nilai kebersamaan bhineka tunggal ika sejak usia dini.

Keistimewaan acara ini tidak hanya hadir dari kisah yang ditampilkan di atas panggung, tetapi juga dari semangat inklusivitas yang dibangun sepanjang penyelenggaraan.

Sebanyak lima panti asuhan dan satu panti disabilitas, yang mewakili lintas lima agama berbeda, turut hadir para sponsor, para tamu undangan, para orang tua pengisi acara dan anak-anak lingkungan sekitar, bersama-sama merayakan Hari Anak Nasional dalam suasana penuh kebersamaan dan saling menghargai.

Meraih Mimpi mengisahkan perjuangan anak-anak desa dalam mengejar pendidikan, menghadapi bencana, hingga tetap teguh memperjuangkan cita-cita.