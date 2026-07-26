Hari Anak Nasional, Pertamina Ajak Generasi Muda Jadi Green Warriors Penyelamat Bumi

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026 terus memperkuat komitmennya dalam membangun generasi muda yang cerdas, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan melalui Sekolah Energi Berdikari STEM dan GreenBus Pertamina.

Kedua program tersebut menggabungkan pembelajaran berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dengan pengalaman belajar langsung (experiential learning), sehingga peserta tidak hanya memahami konsep keberlanjutan, tetapi juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hingga saat ini, kedua program telah menjangkau 17.021 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung sebagai Green Warriors.

Para peserta memperoleh pembelajaran mengenai energi bersih, perubahan iklim, ekonomi sirkular, serta pengelolaan lingkungan melalui pendekatan yang interaktif dan aplikatif.

Sebagai bagian dari program tersebut, Pertamina telah mengembangkan 33 Sekolah Energi Berdikari STEM di berbagai wilayah Indonesia.

Program ini menghadirkan laboratorium pembelajaran berbasis energi bersih melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas terpasang 105,6 kWp.

Program ini berkontribusi terhadap penurunan emisi sebesar 122,24 ton CO?e per tahun, penghematan biaya listrik sekitar Rp 217,6 juta per tahun, serta mendukung penanaman 530 pohon sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui GreenBus Pertamina, para Green Warriors juga diajak mengunjungi berbagai lokasi Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina.