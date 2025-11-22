Close Banner Apps JPNN.com
Hari Anak Sedunia: PDIP Berbagi Kasih di Sekolah Darurat Kartini Ibu Guru Kembar

Sabtu, 22 November 2025 – 16:13 WIB
DPP PDI Perjuangan memperingati Hari Anak Sedunia dengan menggelar kegiatan berbagi kasih di Sekolah Darurat Kartini Ibu Guru Kembar, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan memperingati Hari Anak Sedunia dengan menggelar kegiatan berbagi kasih di Sekolah Darurat Kartini Ibu Guru Kembar, Jakarta Utara, Kamis (20/11).

Bersinergi dengan DPD DKI Jakarta, kegiatan tersebut mengusung tema “My Day, My Rights” atau “Hariku, Hakku” yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak serta pendampingan orang tua agar anak tumbuh penuh kasih sayang, terarah, dan bertanggung jawab.

Dipimpin Wakil Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.

Rombongan menyaksikan penampilan serta kreativitas anak-anak di sekolah itu.

“Hari ini kami mewakili PDI Perjuangan bidang perempuan dan anak. Kebetulan 20 November adalah Hari Anak Sedunia, jadi kami berkunjung ke Sekolah Darurat Kartini yang sudah berdiri 35 tahun,” ujar Yuke.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan juga turut hadir, seperti Ida Mahmudah, WA Ode Herlina, dan Chicha Koeswoyo.

Dalam kunjungannya, Yuke memuji komitmen para pengajar di Sekolah Darurat Kartini Ibu Guru Kembar yang selama puluhan tahun mengelola sekolah secara mandiri demi pendidikan anak-anak kurang mampu.

“Kami dari PDI Perjuangan mengapresiasi ibu kembar yang sangat komit sejak dulu secara sosial, dengan dana sendiri mengelola sekolah ini,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut disebut menjadi wujud arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri

