Hari Bumi 2026, Pertamina Perkuat Transisi Energi dan Pemberdayaan Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina ikut serta memperingati Hari Bumi 2026 “Our Power, Our Planet” yang jatuh pada 22 April.

Perusahaan pelat merah itu pun berkomitmen menjaga keberlanjutan lingkungan melalui berbagai program terintegrasi di seluruh lini bisnis serta inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan peringatan Hari Bumi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Melalui berbagai program TJSL dan inovasi di seluruh lini bisnis, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berkontribusi menjaga bumi,” ujar Baron.

Dia menambahkan melalui berbagai program dengan mengajak keterlibatan mahasiswa, peneliti, kelompok masyarakat, hingga pelaku usaha dalam menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan yang dikelola Pertamina Foundation di antaranya, program PFlestari pelestarian lingkungan melalui optimalisasi kawasan hutan dengan menanam lebih dari satu juta pohon daratan dan mangrove.

“Kegiatan ini mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan hasil hutan dan pemanfaatan limbah tanaman menjadi produk bernilai ekonomi,” jelas Baron.

Sejalan dengan upaya transisi energi, Baron menambahkan, program lainnya Pertamina juga mengajak masyarakat daerah ikut terlibat dalam program Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI) yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan di tingkat desa.

“Dalam tiga tahun terakhir, Pertamina telah membina 40 desa dengan total energi yang dihasilkan mencapai 1.100 kWh per tahun dari panel surya dan 6.199 meter kubik biogas, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 1.600 masyarakat,” ungkap Baron.