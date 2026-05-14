Hari Bumi, PKK dan Posyandu Gandeng Swasta Kelola Limbah Rumah Tangga

Kamis, 14 Mei 2026 – 09:54 WIB
TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Jateng menjalin kolaborasi dengan PT BioSirkular Inovasi Indonesia serta PT Gapura Mas Lestari untuk pengelolaan limbah rumah tangga berbasis ekonomi sirkular. Foto dokumentasi BioSirkular

jpnn.com - JAKARTA - Momentum Peringatan Hari Bumi 2026 di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjadi pijakan baru memperkuat pembangunan berkelanjutan.

TP PKK dan TP Posyandu Provinsi Jateng menjalin kolaborasi dengan PT BioSirkular Inovasi Indonesia serta PT Gapura Mas Lestari untuk pengelolaan limbah rumah tangga berbasis ekonomi sirkular.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Ketua TP PKK sekaligus Ketua TP Posyandu Provinsi Jateng, Nawal Arafah Yasin, di Bale Agung Horison Resort Tlogo, Tuntang, Kabupaten Semarang, Rabu (13/5).

Kolaborasi ini bertujuan mengubah paradigma masyarakat dalam melihat limbah. Dengan konsep ekonomi sirkular, limbah rumah tangga tidak lagi sekadar dibuang, melainkan dikelola kembali agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus meminimalisir kerusakan lingkungan.

"Ekonomi sirkular bukan hanya tentang pengelolaan limbah, tetapi bagaimana masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan," ujar Direktur PT BioSirkular Inovasi Indonesia, Dicka Dwi Candra, Kamis (14/5).

Pemanfaatan jaringan PKK dan Posyandu yang menjangkau hingga tingkat desa dinilai sebagai langkah jitu. Program ini akan fokus pada edukasi masyarakat: dengan membangun budaya pilah sampah dari rumah.

"Juga pengelolaan limbah domestik secara terstruktur, termasuk minyak jelantah," katanya.

Selain itu, juga pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi warga melalui pengelolaan limbah yang bernilai guna.

Hari Bumi, PKK dan Posyandu Provinsi Jateng menggandeng swasta untuk mengelola limbah rumah tangga

TAGS   BioSirkular  Hari Bumi  PKK  Posyandu  Gapura Mas Lestari 

