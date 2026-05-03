Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Hari Buruh 2026: Mercy PDIP Ungkit Ajaran Bung Karno Soal Kemerdekaan Ekonomi

Minggu, 03 Mei 2026 – 17:21 WIB
Hari Buruh 2026: Mercy PDIP Ungkit Ajaran Bung Karno Soal Kemerdekaan Ekonomi - JPNN.COM
Ketua DPP PDIP Mercy Chriesty Barends di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menyinggung ajaran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno saat hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bertema "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari" di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5).

Menurut Mercy, Bung Karno menekankan kemerdekaan sejati bukan hanya di bidang politik, melainkan ekonomi.

Menurutnya, ajaran kemerdekaan di bidang ekonomi membuat eksploitasi bPeringatan Buruh 2026, Mercy PDIP Ungkit Ajaran Bung Karno Soal Kemerdekaan Ekonomi uruh seharusnya dihapuskan dari Tanah Air.

Baca Juga:

“Sebagaimana diajarkan oleh Soekarno, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi di mana tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia, tidak boleh ada eksploitasi buruh oleh pemilik modal," kata dia. 

Legislator Komisi III DPR RI itu mengingatkan peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sejarah panjang perjuangan kelas pekerja.

Mercy menyebut perjuangan kaum buruh di Indonesia memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika mereka mengalami penindasan, seperti kerja paksa. 

Baca Juga:

Namun, ujar dia, semangat perlawanan buruh terus tumbuh dan menjadi bagian dari gerakan kebangsaan.

"Hari ini, kita berdiri tegak dalam semangat itu. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Mercy.

Ketua DPP PDIP Mercy Chriesty Barends menyehut peringatan Hari Buruh menjadi sejarah panjang perjuangan kelas pekerja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PDIP  Hari Buruh  Mercy Chriesty Barends  Pekerja  Bung Karno 
BERITA PDIP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp