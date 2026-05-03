Hari Buruh 2026: Mercy PDIP Ungkit Ajaran Bung Karno Soal Kemerdekaan Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends menyinggung ajaran Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno saat hadir dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bertema "Banteng Pro Pekerja: Buruh Berdaulat, Indonesia Berdikari" di GOR Otista, Jakarta Timur, Minggu (3/5).

Menurut Mercy, Bung Karno menekankan kemerdekaan sejati bukan hanya di bidang politik, melainkan ekonomi.

Menurutnya, ajaran kemerdekaan di bidang ekonomi membuat eksploitasi buruh seharusnya dihapuskan dari Tanah Air.

“Sebagaimana diajarkan oleh Soekarno, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi di mana tidak boleh ada penindasan manusia atas manusia, tidak boleh ada eksploitasi buruh oleh pemilik modal," kata dia.

Legislator Komisi III DPR RI itu mengingatkan peringatan Hari Buruh bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sejarah panjang perjuangan kelas pekerja.

Mercy menyebut perjuangan kaum buruh di Indonesia memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika mereka mengalami penindasan, seperti kerja paksa.

Namun, ujar dia, semangat perlawanan buruh terus tumbuh dan menjadi bagian dari gerakan kebangsaan.

"Hari ini, kita berdiri tegak dalam semangat itu. Semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Mercy.