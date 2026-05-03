Hari Buruh 2026, Ratusan Karyawan IWIP Dapat Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) memperingati Hari Buruh Internasional dengan memberikan penghargaan kepada 519 karyawan terbaik melalui ajang IWIP Award 2026.

Penghargaan tersebut digelar pada 1 Mei 2026 di kawasan industri Weda Bay sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan sepanjang 2025.

Sebanyak 519 karyawan menerima penghargaan, terdiri dari 465 pekerja laki-laki dan 54 pekerja perempuan.

Jumlah penerima penghargaan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan tambahan 43 karyawan yang masuk kategori Best Employee.

Selain itu, terdapat delapan karyawan yang kembali meraih penghargaan serupa pada tahun ini.

General Manager Human Resources and Development IWIP Roslina Sangaji, mengatakan Hari Buruh menjadi momentum untuk mengapresiasi kontribusi pekerja terhadap perusahaan dan industri.

“IWIP Award 2026 lebih dari sekadar kegiatan tahunan, namun menjadi momen berharga di mana setiap karyawan dihargai dan diapresiasi,” ujar Roslina.

Dia menambahkan capaian perusahaan tidak terlepas dari peran seluruh karyawan dalam operasional sehari-hari.