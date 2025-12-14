Hari Cakupan Kesehatan Semesta Internasional, Holywings Peduli Gelar Pound Fit

jpnn.com, BANTEN - Dalam rangka memperingati Hari Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage Day) Internasional yang jatuh setiap 12 Desember, Holywings Peduli menggelar kegiatan olahraga Pound Fit sebagai upaya mengajak masyarakat hidup lebih aktif dan menjaga kebugaran.

Acara tersebut berlangsung meriah dengan antusiasme warga asal kelurahan Curug Sangereng yang memenuhi area Helens Night Mart Gading Serpong, Tangerang, Banten sejak Minggu (14/12) pagi

Kegiatan Pound Fit dipilih karena merupakan olahraga berdurasi singkat namun efektif meningkatkan kesehatan tubuh. Gerakan yang memadukan kardio, stabilisasi otot, dan ritme musik ini membantu peserta membakar kalori, meredakan stres, serta meningkatkan stamina. Hal tersebut sejalan dengan semangat UHC Day yang menekankan pentingnya akses kesehatan berkualitas dan gaya hidup preventif bagi semua kalangan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi itu menghadirkan suasana penuh semangat. Dentuman musik upbeat menjadi pengiring setiap gerakan, membuat para peserta tanpa sadar bergerak semakin aktif. Instruktur Pound Fit memandu jalannya sesi mulai dari pemanasan, gerakan inti, hingga pendinginan, sambil memberikan motivasi yang membuat energi peserta tetap terjaga.



Antusiasme masyarakat semakin meningkat karena olahraga ini mudah diikuti oleh pemula maupun yang sudah terbiasa berolahraga. Selama kegiatan berlangsung, para peserta tidak hanya berolahraga, tetapi juga saling menyemangati. Banyak yang mengaku bahwa Pound Fit memberikan pengalaman berbeda dibanding olahraga biasa.



"Baru pertama kali ikut Pound Fit dan ternyata seru banget. Musiknya bikin semangat, gerakannya gampang diikuti, dan rasanya lega setelah selesai. Saya berharap acara seperti ini sering dibuat di sini," ungkap salah satu peserta, Nina (28).



Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli turut menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk mendukung kesehatan masyarakat.

“Momentum Hari Cakupan Kesehatan Semesta internasional ini jadi pengingat bahwa kesehatan harus bisa diakses siapa saja. Partisipasi masyarakat hari ini membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi jembatan untuk membangun kesadaran kesehatan. Kami senang bisa menghadirkan kegiatan Pound Fit sebagai bagian dari kontribusi kecil untuk meningkatkan kualitas hidup," jelas Andrew Susanto dalam keterangan resmi.

Dengan adanya kegiatan ini, Holywings Peduli berharap masyarakat semakin sadar bahwa kesehatan bukan hanya soal layanan medis, tetapi juga kebiasaan hidup aktif yang dapat dimulai dari langkah sederhana seperti rutin berolahraga.

Holywings Peduli yang bekerja sama dengan Helens Night Mart Gading Serpong juga memberikan hadiah lewat berbagai hiburan lainnya. Hiburan berisikan lomba bertajuk 'Pesta Rakyat' yang diperuntukkan bagi warga kelurahan Curug Sangereng yang datang.

Dengan tingginya antusiasme peserta di Helens Night Mart Gading Serpong, Holywings Peduli berencana menghadirkan rangkaian kegiatan olahraga lainnya di kota kota berikutnya. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat gaya hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antarwarga. (jpnn)