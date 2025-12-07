Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Hari Disabilitas Internasional 2025: PGN Beri Bantuan Kepada UMKM Binaan

Minggu, 07 Desember 2025 – 20:14 WIB
Hari Disabilitas Internasional 2025: PGN Beri Bantuan Kepada UMKM Binaan - JPNN.COM
Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama Institusi Disabilitas Indonesia (INDISI) memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025 di lingkungan SLB Negeri Cicendo, Bandung. Foto dok PGN

jpnn.com, BANDUNG - Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama Institusi Disabilitas Indonesia (INDISI) memperingati Hari Disabilitas Internasional 2025 di lingkungan SLB Negeri Cicendo, Bandung.

Kegiatan ini dilaksanakan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan komunitas disabilitas memperoleh akses peluang usaha secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan komitmen PGN untuk mendorong inklusi ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan dan peningkatan kemandirian penyandang disabilitas.

Baca Juga:

Adapun bantuan yang diberikan meliputi ratusan paket sembako untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta bantuan tunai bagi pelaku UMKM disabilitas sebagai stimulus modal usaha.

Dukungan ini diharapkan bisa memperkuat produktivitas, meningkatkan kapasitas usaha, dan menciptakan kestabilan pendapatan bagi penerima manfaat.

“Kami mendukung penuh inisiatif ini, karena melalui kegiatan ini kami berharap penyandang disabilitas bisa mendapatkan dukungan sosial sekaligus kesempatan untuk berkembang dalam kegiatan ekonomi,” ujar Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN, Krisdyan Widagdo Adhi.

Baca Juga:

Acara yang digelar di Masjid Nurul Ilmi SLB Cicendo ini terdapat lima pelaku UMKM binaan yang menerima bantuan, di antaranya usaha kerajinan, kuliner, dan jasa.

Pemilihan penerima dilakukan berdasarkan dampak langsung terhadap komunitas, serta potensi keberlanjutan usaha ke depan.

Melalui kolaborasi INDISI dan pihak sekolah, PGN berharap penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan material, tetapi juga motivasi untuk berdaya mandiri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PGN  Perusahaan Gas Negara  penyandang disabilitas  Institusi Disabilitas Indonesia  Hari Disabilitas Internasional 
BERITA PGN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp