JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Hari Farmasi Sedunia: Hexpharm Jaya Dorong Ketersediaan Obat Generik Berkualitas

Sabtu, 27 September 2025 – 06:15 WIB
Media Gathering Kalbe Academia dalam rangka Hari Farmasi Sedunia 2025 di CIkarang, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Hexpharm Jaya Laboratories (Hexpharm Jaya) mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan besarnya kontribusi apoteker dalam menjaga kesehatan bangsa.

Hal tersebut dilakukan sehubungan dengan momen memperingati Hari Farmasi Sedunia atau World Pharmacist Day 2025.

Group Business Head PT Hexpharm Jaya Laboratories, Sri Wiyanti Cahya menyampaikan apresiasi kepada kepada seluruh apoteker yang telah berdedikasi.

Dia meyakini kualitas obat yang sampai ke tangan pasien tidak dapat dipisahkan dari pelayanan yang diberikan oleh apoteker.

“Bagi kami di Hexpharm Jaya, apoteker bukan sekadar mitra, tetapi juga garda depan kesehatan masyarakat yang setiap hari memastikan obat berkualitas sampai ke tangan pasien dengan aman dan tepat," kata Sri di kawasan Cikarang, baru-baru ini.

Bersamaan dengan itu, Sri menjelaskan pihaknya juga memperkuat komitmen untuk selalu mengedepankan kualitas obat, integritas profesi, dan kepedulian terhadap pasien.

Sri meyakini masa depan kesehatan Indonesia yang lebih baik dapat terwujud melalui kolaborasi yang erat.

Kolaborasi tersebut melibatkan tiga pilar utama, yakni industri farmasi sebagai penyedia produk, jaringan apotek sebagai titik distribusi, dan profesionalisme para apoteker sebagai garda terdepan pelayanan.

